Vissterfte in Leopoldkanaal 17 augustus 2018

Op het Leopoldkanaal tussen Zeebrugge en Damme dreven de voorbije dagen op verschillende plaatsen geregeld dode vissen rond.





Tussen de Sifon en Jacxensbrug in Damme was de situatie het ergst. De droogte van de voorbije weken ligt wellicht aan de oorzaak van de vissterfte. "Wij kregen vrijdag de eerste meldingen", zegt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. "Onze mensen stelden vast dat het in de meeste gevallen ging om naar lucht happende vissen. Verschillende dieren waren ook overleden." De brandweer ging het water beluchten en verwijderde de kadavers. "De zware regenval van afgelopen weekend deed het zuurstofpeil in het water opnieuw stijgen. Door de zware stroming komt veel vervuild water op één plaats bijeen. Dat kan ook mede bijgedragen hebben tot de vissterfte. Het is een probleem dat elk jaar spijtig genoeg voorkomt. We proberen het in dergelijke gevallen zo snel mogelijk te verhelpen, maar zijn natuurlijk ook afhankelijk van de weersomstandigheden." (SDVO)