Veiliger fietsen naar historisch centrum BREDER PAD NAAST DAMMESTEENWEG EN SUGGESTIESTROKEN MATHIAS MARIËN

02 juni 2018

02u47 0 Damme Goed nieuws voor wie graag naar Damme fietst: het stadsbestuur zal de Dammesteenweg, een belangrijke toegangsweg naar het historisch centrum, fietsvriendelijker maken. Tegelijk komt er een nieuw plein met uitzicht op de Damse Vaart.

De Uilenspiegelstad ontvangt jaarlijks tienduizenden fietsers, en toch. Vooral de Dammesteenweg is al lange tijd een pijnpunt. "De Dammesteenweg is een belangrijke toegangsweg naar het historisch centrum voor zowel auto's als fietsers. De vraag naar een vernieuwd fietspad was meer dan terecht. Het aantal fietsers is de jongste jaren immers fors gestegen", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). Een korte blik op de Dammesteenweg zegt genoeg. Het fietspad is er véél te smal en bovendien in niet al te beste staat. Met zijn tweeën naast elkaar fietsen, is quasi onmogelijk. Een tegenligger kruisen, is al zeker een hachelijke onderneming.





Natuurreservaat

De renovatie van de Dammesteenweg omvat het deel tussen Dammebrug en de Pompestraat. Daar komt los van de rijbaan een fietspad van 2,5 meter breed. In het deel dichter bij het centrum komen fietssuggestiestroken om automobilisten erop attent te maken dat ze moeten uitkijken. "Een fikse verbetering voor de veiligheid", zegt burgemeester Coens, die nog maatregelen aankondigt. Vanaf de stadswal wordt de rijweg in kasseien aangelegd, met uitzondering van een fietscomfortstrook van zestig centimeter aan beide zijden van de rijweg. Op die plaats komt bovendien een wandelpad om het natuurreservaat beter te kunnen bereiken. "De nieuwe indeling van de weg zal bovendien de snelheid afremmen. Ook dat komt de veiligheid van fietsers en wandelaars ten goede", aldus Coens.





Korenmarkt

Als kers op de taart investeert het stadsbestuur fors in de herinrichting van het kruispunt Dammesteenweg, Damse Vaart-West en Dammebrug (Kerkstraat). De rijweg van de Damse Vaart-West wordt ter hoogte van de brug versmald om een mooi pleintje te creëren. Daar komt een zitbank met uitzicht op de Damse Vaart en de voorbijrijdende fietsers. Zij krijgen voorrang op het kruispunt. "Voor de aanleg van de Damse Vaart was er ter hoogte van Dammebrug een marktplein", vertelt burgemeester Coens. "We zullen voorstellen om het nieuwe plein de naam Korenmarkt te geven, zoals dat indertijd het geval was." De werken zouden in 2019 van start gaan. De kostprijs van het volledige project bedraagt ruim 800.000 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed, de provincie en de Vlaamse Landmaatschappij nemen een deel van de kostprijs voor hun rekening.