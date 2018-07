Vanaf september elke week les in vrije natuur BASISSCHOOL 'T DAMBORD GOOIT HET OVER ANDERE BOEG MATHIAS MARIËN

06 juli 2018

02u31 0 Damme De toekomst van het kleinste schooltje van Damme ligt in de natuur. 't Dambord wordt een 'buitenschool'. De kinderen zullen élke week op vaste momenten buiten les krijgen. Een extra troef om meer leerlingen aan te trekken, want dat blijft een probleem.

't Dambord slaat vanaf september een volledig nieuwe weg in. "We zijn overtuigd dat een buitenschool een enorme meerwaarde kan zijn voor de leerlingen. Bovendien is Damme als locatie perfect om de sprong te wagen", aldus directeur Luc Musschoot, die zich enkele maanden geleden nog grote zorgen maakte over het voortbestaan van 't Dambord. De schooldirectie slaagde er uiteindelijk op het nippertje in voldoende inschrijvingen te behalen, maar besefte tegelijkertijd dat er nood was aan verandering. "Natuurlijk hopen we dat er de komende jaren extra leerlingen bijkomen. Het feit dat 't Dambord een buitenschool wordt, is een extra troef", zegt Musschoot overtuigd. Concreet zullen de leerlingen, zowel van de kleuterklas als van de lagere school, het komende schooljaar élke week op verschillende vaste momenten buiten les krijgen. In eerste instantie gaat het dan om lessen die betrekking hebben op de natuur. Maar evengoed willen de leraars taal- en rekenlessen buiten geven. "Sowieso is het al gezonder om in de buitenlucht les te krijgen. Maar we willen onze leerlingen op die manier ook aanzetten om meer te bewegen", zegt de directeur. Hoe dat juist zal gebeuren, moet nog verder uitgewerkt worden.





De eerste reacties van de ouders zijn alvast positief. Ook zij zien de voordelen van gezonde natuurwandelingen richting schapen en bijenkorven. "Ter plaatse kunnen we over bepaalde onderwerpen nu eenmaal veel betere uitleg geven dan wanneer de kinderen in een lokaal alles moeten leren uit hun boek", klinkt het bij de school. Als er dan toch in een lesruimte moet gestudeerd worden, gaan ramen en deuren wijd open.





Speciale begeleider

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) reageert enthousiast. "Het is een goede oplossing voor het schooltje. Bovendien is het project bijzonder educatief", aldus Coens. De school geniet ook de steun van de provincie in de vorm van een MOS-begeleider (MOS helpt je om van je school een milieuvriendelijke en duurzame omgeving te maken), die het project zal begeleiden.