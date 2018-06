Vaders leren kinderen de gevaren van de dode hoek 05 juni 2018

Toen de juf in de derde kleuterklas vroeg naar aanleiding van vaderdag wat hun papa's beroepsmatig deden, antwoordde kleuter Saar Boucquez dat haar papa met een grote vrachtwagen reed. Onmiddellijk werd de vraag gesteld of papa Brecht van 2B Trans bereid zou zijn om met zijn gevaarte naar de school te komen. Ook de politie vond het een goed idee. Er werd benadrukt aan de kinderen dat wanneer ze de chauffeur niet kunnen zien, zij zich in de gevarenzone bevinden. Johny Sneppe was aanwezig met een kleinere truck.





(PROOT)