Vader (36) zes maanden na ongeval overleden 17 april 2018

Slecht nieuws voor de familie en vrienden van Bram Vancompernolle uit Sijsele. Zes maanden nadat de man op zijn fiets werd aangereden langs de Brugse Steenweg in Sijsele, is hij aan zijn verwondingen overleden. De 36-jarige papa van twee kinderen lag al die tijd in coma en verloor eind vorige week de strijd. De aanrijding was dan ook zwaar. Een wagen schepte Bram in oktober met hoge snelheid op. Al die tijd bleef de familie hopen op beterschap. In die hele periode is hij niet meer bij bewustzijn geweest. Bram was trouwens geen onbekende in de regio. Hij baatte enkele jaren een superette uit in Sint-Kruis. Hij wordt woensdag begraven. Zijn familie wenst liever niet te reageren op het enorme verlies. (MMB)