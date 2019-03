Tweede editie Miles for Smiles mikt op 1.000 lopers én steun van Jef Neve Bart Huysentruyt

06 maart 2019

14u57 0 Damme Muzikant Jef Neve is de nieuwe peter van het loopevenement Miles for Smiles in Sijsele. Ze hopen op zaterdag 16 maart op minstens 1.000 deelnemers.

In 2018 organiseerde de Ronde Tafel van Brugge voor het eerst het succesvol loopevenement. Ondanks het winterse weer daagden toen meer dan 1.000 lopers op, wat boven alle verwachtingen was. Het event leverde niet alleen een mooi bedrag op voor de diverse goede doelen, het zette ook een nieuw evenement op de kaart. “Door de decennialange militaire aanwezigheid is iedereen bekend met de kazernesite langs de Dorpsstraat in Sijsele”, zegt Xavier Vanneste van Ronde Tafel Brugge. “Op termijn komt hier een nieuw bouwproject, maar in tussentijd mogen de lopers het domein ontdekken. Het is uniek dat de kazerne voor dit evenement door Defensie wordt gedemilitariseerd.” Verschillende teams moeten zoveel mogelijk rondes van 1 mijl afleggen (1,6 km) binnen 2 uur. Het parcours slingert over het tarmak, tussen het groen en dwars doorheen de loodsen op het militair terrein. “Langs de kant zijn er deejaysets, foodtrucks, optredens en hopen ambiance”, vult Bruno Deprez van Ronde Tafel Brugge aan. Elk team selecteert op voorhand een van de 4 goede doelen - De Kade, De Doorzetters, Oranje, of de mugheli - en bepaalt zo mee de opbrengst volgens het aantal afgelegde miles. Peter Jef Neve komt na afloop nog een concertje geven. Deelnemen aan Miles for Smiles kan door in te schrijven via de website www.milesforsmiles.be.