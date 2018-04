Twee mannen in cel voor brandstichting in kasteel 25 april 2018

02u37 0

De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee mannen aangehouden die worden verdacht van de brandstichting in een kasteel in Ryckevelde zondagavond. Het gaat om een 63-jarige man en zijn 53-jarige kompaan. Voor beiden zijn er voldoende aanwijzingen dat ze betrokken zijn bij de zaak. De politie kon het duo dan ook vlak na het uitbreken van de brand in het bijgebouw van het grotere kasteel Ryckevelde al klissen in het nabijgelegen bos in Sijsele. Het parket kan evenwel nog niet communiceren over de precieze omstandigheden en het motief. In deze krant kon je al lezen dat het vermoedelijk om een afrekening gaat na een geldkwestie. De daders kenden de bewoners van het kasteeltje dan ook. Het parket kan dat enkel bevestigen. Het duo verschijnt vrijdag een eerste keer voor de raadkamer. Die zal moeten beslissen over de verdere aanhouding. (MMB)