Twee gewonden langs Natiënlaan 27 juni 2018

02u39 0

Langs de Natiënlaan in Damme zijn gisteren rond 14.30 uur twee gewonden gevallen. De bestuurder van een Opel met Nederlandse nummerplaat reed richting Knokke, toen hij aan de verkeerslichten wou draaien. Bij het manoeuvre merkte de bestuurder een vrachtwagen uit de tegengestelde richting niet op, waarna het tot een aanrijding kwam. De wagen werd weggekatapulteerd en kwam pas tot stilstand tegen verkeersborden. De brandweer hielp de twee inzittenden uit het voertuig. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake. De truckchauffeur kwam er met de schrik van af. Er was korte tijd verkeershinder. (MMB)