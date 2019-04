Toeristenboot Lamme Goedzak krijgt na 35 jaar nieuwe eigenaars: “Enorm belangrijk voor toerisme” Mathias Mariën

11 april 2019

21u34 0 Damme Na twee jaar zoeken is er eindelijk een overnemer gevonden voor de toeristenboot Lamme Goedzak. Vanaf volgend jaar zal een koppel uit Knokke vijf keer per dag tussen Brugge en Damme varen. “Het was een lange zoektocht, maar ik ben héél blij dat er iemand mijn levenswerk wil vervolgen. Ook voor het toerisme in Damme is de overname van groot belang”, zegt Christiaan Claeys (65), die dit seizoen nog het roer in handen houdt.

Het idyllisch beeld van de Lamme Goedzak op de Damse Vaart spreekt al decennialang tot de verbeelding. Sinds 1984 is Gentenaar Christiaan Claeys de trotse eigenaar van de boot. Omdat hij de pensioenleeftijd al voorbij is, begon de man twee jaar geleden aan een zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Vlot verliep die niet. Hoewel er verschillende geïnteresseerden waren, kwam het nooit tot een akkoord. Tot nu. Een koppel uit Knokke wil de traditie van De Lamme Goedzak verder zetten en zal vanaf volgend voorjaar aan het roer staan van de toeristenboot.

Spijt in het hart

“De afspraak is dat ik tot september verantwoordelijk blijf. In oktober gaat de boot naar de werf voor onderhoud. Een sinterklaasfeest zal daarna mijn definitief afscheid zijn”, zegt Christiaan. “Natuurlijk zal het wennen zijn na 35 jaar. Het zal met spijt in het hart zijn, maar ik word nu eenmaal een dagje ouder.” Volgens Claeys is De Lamme Goedzak in prima staat en is er ook heel wat potentieel. Het grootste euvel blijft het overbruggen van de wintermaanden waar de boot niet kan uitvaren. Het is voorlopig afwachten wat de precieze plannen van de nieuwe eigenaars zijn. Met de overname krijgen ze uiteraard wél de vergunning erbij om te mogen varen op de Damse Vaart en het blijft hoe dan ook een toeristenboot. De concrete invulling moet pas tegen volgend voorjaar op punt staan. “Het koppel kocht een woning in Damme en nam pas enkele weken geleden contact op. ‘Kunnen we de cijfers eens bekijken’, vroegen ze. Korte tijd later was de zaak beklonken”, aldus Christiaan.

Toerisme

Claeys is vooral opgelucht dat de Lamme Goedzak niet verdwijnt. “Het is natuurlijk mijn levenswerk, dat ziet niemand graag verdwijnen. Maar tegelijk is het voor het toerisme in Damme héél belangrijk dat de boot blijft varen.” Dat bevestigt ook burgemeester Joachim Coens. “Ik ben enorm tevreden dat er een oplossing is. De boot is een belangrijk vervoersmiddel voor toeristen tussen Brugge en Damme”, aldus Coens. Wie de komende tijd een ritje wil maken, kan nog tot 20 april een ticketje kopen. Vanaf 1 mei tot eind september vaart de boot weer bijna dagelijks vijf keer per dag.