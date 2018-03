Te weinig jonge gezinnen SCHOOL DREIGT TE VERDWIJNEN DOOR TEKORT AAN LEERLINGEN MATHIAS MARIËN

15 maart 2018

02u36 0 Damme Gemeentelijke Basisschool 't Dambord is dringend op zoek naar extra leerlingen voor het volgende schooljaar. Op dit moment telt het kleine schooltje er twee te weinig om de toekomst te verzekeren. Als er niks verandert, moet de basisschool vanaf september 2019 onherroepelijk de deuren sluiten.

Op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand in het gezellige schooltje op een steenworp van het Damse stadhuis. De kinderen, leerkrachten, directie én ouders: iedereen voelt zich goed bij de manier waarop de kinderen worden begeleid. Ondanks de lachende gezichten hangen er donkere wolken boven de toekomst van 't Dambord. Net als twee jaar geleden dreigt het schooltje de deuren te moeten sluiten door een gebrek aan leerlingen. Op dit moment zitten er 22 van de vereiste 24 kinderen op de schoolbanken.





Overgangsjaar

In 2016 was het tekort nog erger: toen waren er amper 19 leerlingen ingeschreven verspreid over 'kleuter' en 'lager'. "Het probleem is het gebrek aan jonge gezinnen in Damme. Ik hoop écht dat we nog een oplossing vinden", zegt directeur Luc Musschoot.





In september 2018 zullen ouders sowieso nog terechtkunnen in de gezellige basisschool. "Het ministerie geeft ons een soort van overgangsjaar waarin we extra leerlingen kunnen aantrekken. Als blijkt dat we begin 2019 nog steeds niet het vereist aantal inschrijvingen hebben, moet het schooltje vanaf september 2019 definitief dicht. Een doemscenario dat we absoluut willen vermijden", aldus Musschoot. Troeven heeft 't Dambord alvast genoeg. De leerlingen worden ingedeeld in graadklassen en krijgen een persoonlijke begeleiding. "Iedere voormiddag krijgt elke leerling een individueel traject. De leerkrachten zijn aanwezig om te helpen. Zo kunnen de kinderen leren zelfstandig te werken", gaat Luc Musschoot verder. "Bovendien is het ook veel moeilijker om zich 'weg te steken'. In hele grote scholen zie je vaak dat leerlingen wat verdwijnen in de massa. In onze school is dat niet aan de orde: problemen of moeilijkheden worden meteen opgemerkt én verholpen."





Bereikbaarheid

Blijft de vraag waarom een school met zoveel troeven ieder jaar opnieuw moet zoeken naar voldoende inschrijvingen. Een van de meest logische verklaringen is de moeilijke bereikbaarheid en ouders die steeds vaker kiezen om hun kinderen af te zetten op weg naar hun werk. Brugge is daarbij het makkelijkste alternatief. "Nochtans is het hier fantastisch", getuigt An Verheecke, de mama van een 4-jarige knaap. "De familiale sfeer is heel goed voor de ontwikkelingen van je kind. Ook pesters zie je hier niet. Vriendjes maken gebeurt hier heel makkelijk. Eerlijk? Ik kan alleen positieve zaken vertellen over deze school. Ik kan het elke ouder aanraden."