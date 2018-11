Te koop: verloederd kasteel van oplichtsters 06 november 2018

Het vervallen kasteel Vanreybrouck in Moerkerke staat sinds kort te koop voor 'amper' 395.000 euro. Opmerkelijk: de vorige eigenaars van het pand waren de moeder en dochter uit Knokke die in Vlaanderen honderden mensen hebben opgelicht. Zij lapten alle richtlijnen binnen het kasteel aan hun laars, met een verloederd kasteel tot gevolg. Wie het pand op de hoek van de Middelburgsesteenweg en de Nieuwdorpstraat aanschaft, krijgt een oppervlakte van 2.300 vierkante meter ter beschikking. Het beschermde gebouw zelf verkeert voor die prijs wel in erbarmelijke toestand. Toch is Vastgoed Dewaele ervan overtuigd dat er een geschikte koper kan gevonden worden. Al zal die bij eventuele renovatie wel toestemming moeten vragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het kasteel strak inrichten of platgooien, is dus niet aan de orde. Ook de onwettig afgebroken delen uit het verleden moeten eerst hersteld worden. Meer info: www.dewaele.com.





