Stephanie (27) start webshop met natuurlijke producten voor honden 06 februari 2018

02u46 0 Damme Stephanie Soetaert (27) uit Damme is gestart met haar webshop 'www.adogslife.be'. De jonge ondernemer wil hondeneigenaars aanzetten om 100 procent natuurlijke producten te kopen.

Hondenvoeding, leibanden, verzorgingsproducten, koekjes ... Het aanbod op de gloednieuwe webshop is groot. "Ik wil dan ook een ruim publiek aanspreken", zegt Stephanie. De 27-jarige uit Damme start in bijberoep met 'www.adogslife.be' en wil zoveel mogelijk hondenbaasjes aanzetten om natuurlijke producten te kopen. "Ik ben voor mezelf echt bezig met gezonde, natuurlijke voeding. Ook voor mijn hond, een border collie, was ik altijd op zoek naar geschikte voeding, maar dat was niet eenvoudig. Dan start ik zelf maar een bedrijfje, dacht ik. En kijk, nu is het dus zover", glundert Stephanie. Alle producten op de webshop zijn 100 procent natuurlijk. Opvallend: alles werd eerst getest op mensen, dan pas op dieren. "Het bewijs dat alles gezond is en natuurlijk geproduceerd werd", lacht Stephanie. De twintiger verzamelt haar producten over de hele wereld. Zo werkt ze samen met producenten uit Australië, Schotland, Zweden en Spanje. Van hen kreeg ze de exclusieve verkooprechten in België. Ook kleine leveranciers uit eigen land komen aan bod. "En ja, natuurlijke producten zijn wat duurder", zegt Soetaert. "Maar ik mik dan ook vooral op baasjes die houden van quality time met hun hond." (MMB)