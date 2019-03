Stadsbestuur zet licht op groen voor extra genadejaar ‘t Dambord Mathias Mariën

01 maart 2019

08u57 0 Damme Het stadsbestuur van Damme heeft het licht definitief op groen gezet voor een extra genadejaar voor basisschool ‘t Dambord.

Het schooltje in het centrum had ondanks alle inspanningen te weinig inschrijvingen en moest in principe eind juni definitief de deuren sluiten. Door een nieuwe maatregel van de Vlaamse regering kon het schooltje nu toch minstens een jaar langer open blijven. “Mirakels bestaan blijkbaar toch. We willen deze kans met beide handen grijpen”, zegt directeur Luc Musschoot. Alleen het stadsbestuur moest nog toestemming geven om die kans effectief te grijpen. Dat gebeurt nu ook. Na overleg binnen de CD&V-meerderheidsfractie werd besloten het licht op groen te zetten. Het is nu 100 procent zeker dat het schooltje volgend jaar open blijft. Binnen het stadsbestuur beseffen ze het belang van een schooltje in een dorpsgemeenschap, al verwachten ze wel een duidelijke toekomstvisie voor de komende jaren. Eind februari 2020 moeten er wél voldoende inschrijvingen zijn, anders is het definitief gedaan met ‘t Dambord.