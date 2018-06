Stadsbestuur waarschuwt sluikstorters 28 juni 2018

Het stadsbestuur van Damme neemt maatregelen tegen het aanhoudende sluikstorten van tuinafval langs het mountainbikepad aan het Schipdonkkanaal in Moerkerke.





De groendienst van de stad trof deze week tijdens snoeiwerken een grote hoeveelheid tuinafval aan. "Het is eigenlijk amper te vatten als je weet dat de mensen gratis en onbeperkt naar het containerpark kunnen. Dat is amper enkele minuten verder rijden", zegt de groendienst. In de omgeving van het mountainbikepad worden daarom nu borden geplaatst die waarschuwen dat het sluikstoren strafbaar is. Wie wordt betrapt, riskeert een GAS-boete van 250 euro.





(MMB)