Stadsbestuur voorziet kerstsfeer tijdens wekelijkse markten Mathias Mariën

14 december 2018

De wekelijkse markten in Damme worden naar aanleiding van de eindejaarsperiode in een kerstsfeer gestoken. Zowel tijdens de dinsdagnamiddagmarkt op het kerkplein in Sijsele op 18 december als tijdens de donderdagmorgenmarkt in Damme-centrum op 20 december zullen de bezoekers worden verwend met een drankje aangeboden door het stadsbestuur. In Damme bieden de marktkramers ook hapjes aan. Het geheel wordt overgoten met stemmige kerstliederen. “Met deze actie willen we onze wekelijkse markten nog eens extra in de kijker zetten”, zegt schepen voor lokale economie Christoph De Sutter. “De markten zorgen voor een versterking van ons sociaal weefsel en beklemtonen dat ook dichtbij inkopen doen mogelijk is.” Het drankje in Sijsele wordt aangeboden aan de bezoekers tussen 15 en 17 uur, in Damme-centrum tussen 10 en 12.30 uur.