Stad zet 't Dambord mes op de keel BURGEMEESTER EIST MEER DAN 24 LEERLINGEN TEGEN 1 SEPTEMBER MATHIAS MARIËN

19 april 2018

02u39 0 Damme Tegen volgend schooljaar moeten er méér dan 24 leerlingen school lopen bij de Gemeentelijke Basisschool 't Dambord in Damme, anders dreigt een sluiting. De school hield gisterenochtend een 'openklassendag' in de hoop om aan de eis te kunnen voldoen.

Ouders die erover nadenken om hun kind in te schrijven bij de Gemeentelijke Basisschool 't Dambord, konden gisteren een van de lessen bijwonen. De openklassendag bleek een succes. "Een klassieke opendeurdag in het weekend had volgens ons weinig zin. We wilden de mensen echt laten voelen hoe onze leerkrachten te werk gaan", legt directeur Luc Musschoot uit. En dat wierp z'n vruchten af. Vijf ouders schreven hun kind in om vanaf september les te volgen in Damme.





Buffer

"Met enkele vertrekkende kinderen in het achterhoofd, staat onze teller nu op 23 leerlingen die voor volgend schooljaar zijn ingeschreven", gaat Musschoot verder.





"Drie extra koppels nemen pas in de loop van volgende week een beslissing. We kunnen enkel het beste hopen." Al is er ondertussen een extra probleem opgedoken voor het dorpsschooltje dat al jaren moeite heeft om de wettelijke drempel van 24 leerlingen te halen. Tijdens de volgende gemeenteraad zal het stadsbestuur de kwestie bespreken en overleggen over een een mogelijke sluiting. Nú al staat vast dat de stad geen vrede neemt met 24 leerlingen. "Er moet een extra buffer zijn", bevestigt burgemeester Joachim Coens. "Het is voor niemand een goede zaak dat er jaarlijks een jojo-effect is. Zowel de kinderen als ouders hebben nood aan continuïteit." Een concreet aantal heeft de stad vooralsnog niet beslist. Al is het aanneembaar dat het stadsbestuur mikt op minstens een handvol extra leerlingen. Schooldirecteur Luc Musschoot betreurt de beslissing en startte een petitie op om de dreigende sluiting tegen te gaan.





Toekomst

"De komende week is cruciaal voor de toekomst van ons schooltje", aldus Musschoot. "De drempel van 24 zullen we in principe wel bereiken. Maar als de quota van de stad niet gehaald wordt, trekken we eind juni de stekker uit 't Dambord in Damme. Volgens de wet kunnen we nog een overgangsjaar krijgen, maar daar heeft niemand zin in." Al is er wel hoop. In de loop van de dag lieten nog verschillende ouders weten interesse te hebben. Onder andere een Belgisch koppel uit Hongarije dat binnenkort naar Damme verhuist, heeft de intentie om hun drie kinderen naar 't Dambord te sturen. "In het beste geval hebben we in september 33 leerlingen. Als dat zo is, kunnen we vol goede moed de toekomst tegemoet zien", besluit de directeur.