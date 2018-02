Stad treedt toe tot Statiegeldalliantie 12 februari 2018

Damme treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Het stadsbestuur roept mee de regering op om statiegeld in te voeren op alle petflessen en blikjes. "Wij zijn het zwerfafval kotsbeu", stelt schepen voor Leefmilieu Bart Desutter (CD&V). "Elk jaar organiseert het stadsbestuur een zwerfvuilmiddag in samenwerking met jeugdverenigingen en vormelingen. Het overgrote deel van het verzamelde afval bestaat uit weggegooide verpakking van allerhande drankjes. Het is dweilen met de kraan open. De enige oplossing is statiegeld opleggen op dergelijke verpakkingen. Iets wat geld waard is, zal men niet zomaar wegsmijten." Het stadsbestuur ontvangt regelmatig meldingen van landbouwers die een rund verliezen doordat metaal of plastiek in de maag terecht is gekomen. "We kiezen voor een schonere omgeving en gezondere voeding", vult burgemeester Joachim Coens (CD&V) aan. (MMB)