Stad laat bermen opruimen 30 maart 2018

De stad Damme laat in het kader van de Grote Lenteschoonmaak meer dan tachtig kilometer bermen schoonmaken op het grondgebied. Dat zal onder meer gebeuren door jeugdbewegingen, vrijwilligers, externe partners en eigen personeel. Het stadsbestuur en veel bewoners van de acht woonkernen ergeren zich aan het zwerfvuil langs de vele kleine wegen die de dorpen met elkaar verbinden. Met deze grote opruimactie, waar een investering van 3.500 euro mee gemoeid is, wil de stad niet alleen haar grondgebied net houden. Ze wil ook vermijden dat zwerfvuil zoals blikjes en andere verpakkingen door vee of andere dieren worden opgegeten, met het risico dat ze gewond raken. (MMB)