Snapchatkunst in Damse bib 05 november 2018

Tijdens de digitale week nodigt Bibliotheek Damme kunstenaar Reinhard de Jonghe uit voor een workshop Snapchatkunst. Enkele jaren geleden haalde Reinhard de Jonghe de internationale pers met zijn Snapchatkunst: in een paar minuten tijd maakt hij een klein kunstwerk op het sociale medium Snapchat. Hij geeft hier ook workshops over. Op zaterdag 10 november om 14.15 uur doet hij dat gratis in de Damse hoofdbib (Eikelberg 1, 8340 Sijsele). Iedereen die over een eigen smartphone beschikt, kan deelnemen. Vooraf inschrijven via http://damme.bibliotheek.be is noodzakelijk.





