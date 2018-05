Siphon brengt bier 1902 op de markt 09 mei 2018

De Damse brouwerij Siphon, van het nabijgelegen gelijknamige restaurant, heeft een nieuw bier op de markt gebracht.





"1902 is een bier om het rijke verleden van restaurant Siphon te vieren", zeggen de brouwers. In 1902 opende Franciscus Callewaert visserscafeetje Au Repos des Pêcheurs, op de plaats waar de drie kanalen samenkomen. Toen zoon Jan met een dochter van de familie Broucke uit Damme trouwde, veranderde het café in restaurant Siphon. "Het bier wordt op het etiket voorgesteld door het Monnikenrede-symbool, een verwijzing naar het historische dorpje dat zich rond 1600 op de locatie van het restaurant bevond." 1902 is een goudkleurige tripel van 8,5 procent, maar met de herkenbaarheid van Siphon Brewing. Het is te koop in het restaurant. (MMB)