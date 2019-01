Schuur stort in door felle rukwinden: Kerkstraat hele dag afgesloten Bouwvallig gebouw werd enkel nog gebruikt voor opslag van werkmateriaal Mathias Mariën

14 januari 2019

12u39 0 Damme Langs de Kerkstraat in Damme is zondagavond een oude schuur volledig ingestort door enkele felle rukwinden. De brandweer kwam ter plaatse om het gebouw te stabiliseren. Omdat de kans op verdere instorting reëel was, besloot de stad om de straat volledig af te sluiten. “Er raakte gelukkig niemand gewond. Er stond enkel wat werkmateriaal in de schuur”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

De Kerkstraat in Damme bleef maandag het grootste deel van de dag onbereikbaar voor alle verkeer. De felle rukwinden van zondagavond hadden dan ook een ware ravage aangericht. Pas bij daglicht werd duidelijk hoe zwaar de schade was. De volledige schuur is ingestort en de boerderij ligt bezaaid met brokstukken en dakpannen. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) kwam persoonlijk een kijkje nemen en besloot daarop geen risico te nemen. “De straat afsluiten was de beste oplossing in afwachting van stabilisatiewerken”, aldus Coens. De Kerkstraat was dan ook urenlang verboden terrein voor alle verkeer.

Bouwvallig

De brandweer kwam zondagavond ter plaatse, maar op dat moment was de schade al aanzienlijk. Veel meer dan de situatie beveiligen konden zij niet doen. De boerderij is eigendom van een oudere alleenstaande man die sinds korte tijd in een rusthuis zit. Behalve enkele verdwaalde kippen en hanen, is er niemand meer terug te vinden op het erf. “Er vielen dan ook geen gewonden. In de schuur stond enkel wat werkmateriaal opgesteld”, gaat burgemeester Coens verder. Ook de weinig overgebleven dieren op het boerderijtje bleven ongedeerd. De schuur is al langere tijd in bouwvallige staat, maar toch kwam de instorting als een verrassing. Enkel de zijmuur bleef na de rukwinden nog overeind, al zorgde die uiteindelijk voor het grootste gevaar van verdere instorting. Voetgangers mochten dan ook niet passeren aan die kant van de weg. Pas na de stabiliteitswerken werd autoverkeer opnieuw toegelaten. In afwachting werd een omleiding voorzien via de Oude Sluissedijk, Leopoldsvaart en Damse Vaart-Zuid. Later zal beslist worden wat er met de rest van de bouwvallige schuur moet gebeuren.

Aannemer

Zondagavond vielen nog heel wat brokstukken op het voetpad. Door het late uur én omdat het al donker was - de instorting gebeurde omstreeks 21 uur - was het onmogelijk om nog een aannemer te vinden om de situatie te bekijken. In de loop van maandag kwam een specialist de situatie bekijken. Tegen de avond zou het verkeer opnieuw veilig en normaal moeten passeren.