Schuur ingestort in centrum Damme BBO

14 januari 2019

00u05 0 Damme Enkele felle rukwinden deden zondagavond rond 21.30 uur het dak van een oude schuur in de Kerkstraat in Damme instorten.

De schuur van de enige boerderij in het centrum van Damme was al bouwvallig en heeft het nu begeven. Er was niemand aanwezig en er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse maar kon weinig veranderen aan de situatie.



Het gebouw is onveilig en instabiel en zou mogelijks op straat terecht kunnen komen bij een verdere instorting. Daarom werd de Kerkstraat op burgemeestersbevel afgesloten ter hoogte van de boerderij, in beide richtingen. Maandagmorgen wordt de situatie nader beken en allicht een aannemer gevorderd om de ruïne te stabiliseren.