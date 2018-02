School verandert in artistieke thuis PLANNEN VOOR LEESCAFÉ, LITERAIRE SHOP, EXPO'S EN CONCERTEN MATHIAS MARIËN

28 februari 2018

02u41 0 Damme Er is een nieuwe toekomst voor het vroegere schoolgebouw in de Burgstraat in Damme. De vzw Stichting IJsberg zal het inrichten als artistieke uitvalsbasis. "We willen er een bruisende ontmoetingsplaats van maken", zegt zakelijk beheerder Jan Moeyaert. Er zijn plannen voor leescafé, literaire shop en concerten.

De vzw Stichting IJsberg toonde al langer interesse in het voormalige schoolgebouw. Eind 2016 besloten het stads- en OCMW-bestuur evenwel het pand openbaar te verkopen. Die beslissing schoot toen in het verkeerde keelgat bij vier boekhandelaars die er hun winkel uitbaatten. Zij stonden plots op straat. "Voor die mensen is uiteindelijk snel een oplossing gevonden in de Kerkstraat", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). De zoektocht naar een geschikte overnemer voor de leegstaande school verliep een stuk minder vlot. Sterker: geen enkel bod kwam in de buurt van de minimumvraagprijs van 1 miljoen euro. Door de blijvende interesse van de vzw Stichting IJsberg gingen alle partijen opnieuw rond de tafel zitten. Mét resultaat. De vzw, het stadsbestuur en het OCMW - dat voor 24 procent eigenaar is van het pand - sluiten nu een vijfjarige concessieovereenkomst af.





Ontmoetingsplaats

De ambities van de vereniging zijn duidelijk: het oude schoolgebouw nieuw leven inblazen. "We willen er een bruisende ontmoetingsplaats van maken", zegt zakelijk beheerder Jan Moeyaert. Er zijn plannen voor een leescafé, een literaire shop, een atelierwerking én ruimte voor permanente tentoonstellingen. Ook het organiseren van concerten en lezingen zal tot de mogelijkheden behoren. "Het wordt een artistieke uitvalsbasis", aldus Moeyaert. Het stadsbestuur is opgetogen over de overeenkomst. "Cultureel-toeristisch is dit project een meerwaarde", zegt burgemeester Joachim Coens. "Een bijkomend voordeel is dat het gebouw niet zal aankijken tegen een langere leegstand." Helemaal van de baan is een verkoop van de oude school in de Burgstraat niet. "Als er nog gegadigden opdagen, kunnen we zeker opnieuw rond de tafel zitten. Al zullen die uiteraard de getekende overeenkomst in het achterhoofd moeten houden", aldus Coens.





Jaarlijks 25.000 euro

Het stadsbestuur maakte tijdens de gemeenteraad ook de cijfers bekend die met de concessie gepaard gaan. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 25.000 euro. "De concessionaris kan wél deels de jaarlijkse vergoeding recupereren door te investeren in verbeteringswerken aan het gebouw, die anders ten laste zijn van de eigenaar. Denk aan het plaatsen van nieuwe ramen, het uitvoeren van buitenschilderwerken, herstellingen aan de goten en andere delen, die een eventuele verkoop van het gebouw in de toekomst ten goede komen", zegt burgemeester Coens, die ontkent dat de stad 200.000 euro geeft aan de vzw. "Dat werd zo verkondigd in een pamflet van N-VA. Maar voor de duidelijkheid: de stad geeft nul euro aan de vzw. Het is zij die moet investeren in het gebouw."