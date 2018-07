Samen fitnessen in openlucht aan Brouwerijstraat 04 juli 2018

02u38 0

Goed nieuws voor de sportievelingen in Damme: het OCMW heeft geïnvesteerd in drie outdoor fitnesstoestellen aan de gebouwen van Oranje in de Brouwerijstraat in Sijsele. "Het heeft verscheidene positieve effecten", zegt OCMW-voorzitter Inge Bisschop. "Niet alleen stimuleren we een actieve levensstijl, ook het sociaal contact zal hiermee een boost krijgen. Het is bewezen dat wie samen beweegt, ook effectief langer blijft bewegen. Voor het OCMW is het bovendien belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en zo vereenzaming tegen te gaan." Als kers op de taart werden ook twee nieuwe zitbanken geïnstalleerd. Volgens OCMW-secretaris Marc Dalle is het niet uitgesloten dat ook op andere locaties fitnesstoestellen en bankjes komen. "De voorwaarde is natuurlijk dat er voldoende vraag naar is", aldus de OCMW-secretaris. (MMB)