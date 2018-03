Roemeense zonnepaneeldieven gestraft 23 maart 2018

Drie Roemeense dieven hebben elk 15 maanden cel gekregen en 600 euro boete omdat ze in enkele dagen tijd 88 zonnepanelen stalen. Eerst sloegen ze in de nacht van 22 op 23 januari 2016 toe in een weide in Sijsele.





De eigenaar had er amper twee maanden voordien 48 zonnepanelen laten installeren, bedoeld om zijn bedrijf van stroom te voorzien. De dieven waren allicht uren in de weer om ze te demonteren en in te laden in een bestelwagen. De eigenaar moest nieuwe zonnepanelen aankopen die pas een jaar later geplaatst konden worden.





Hij vroeg de rechter dan ook een vergoeding voor het verlies van stroom van een jaar, wat ook werd toegekend. Drie dagen na de diefstal in Sijsele sloegen de dieven ook toe in het Waalse Soumagne. Daar gingen ze aan de haal met 40 zonnepanelen. De drie dieven zijn intussen spoorloos en werden bij verstek veroordeeld. Ze moeten de twee slachtoffers in totaal 23.122 euro terugbetalen.





(JHM)