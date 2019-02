Roel Jacobus wordt ‘stadsfilosoof’ van Damme Mathias Mariën

01 februari 2019

06u31 0 Damme De stad Damme heeft naar aanleiding van Gedichtendag de nieuwe stadsdichter bekendgemaakt. Na muzikale en beeldende stadskunstenaars komt Damme opnieuw verrassend uit de hoek. Ditmaal wordt voor twee jaar een ‘stadsfilosoof’ aangesteld. Liedjesschrijver Roel Jacobus gaat de uitdaging aan.

Gedichtendag opent traditioneel de Poëzieweek op de laatste donderdag van januari. De aanleiding voor de stad Damme om de nieuwe stadsdichter bekend te maken, die twee jaar lang de eretitel mag dragen.“Vorige keren stelden we muzikale en beeldende kunstenaars als stadsdichters aan”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Dat is ons goed bevallen. We gaan nu verder op dat elan en kiezen we voor de aanstelling van een stadsfilosoof. Poëzie belicht op kernachtige wijze een onderwerp, maar ook filosofie drukt een verlangen uit en streeft naar kennis en wijsheid. De filosofie houdt ons een spiegel voor, ze doet ons stilstaan bij de vraagstukken van het leven. En dat hopen we ook met de aanstelling van Roel Jacobus als stadsfilosoof te bereiken. Zo geven we invulling aan Damme als onthaaste stad.”

Roel Jacobus (48) uit deelgemeente Sijsele is journalist en zanger-bassist van de rockband Beuk. Tijdens zijn studies communicatiewetenschappen aan de VUB was filosofie een favoriet keuzevak. “Filosofie lag me omdat ik opgroeide met de levenswijsheden die mijn grootouders me meegaven” vertelt hij. “Als stadsfilosoof zal ik iedereen proberen mee te nemen. We denken allemaal wel eens: moeder, waarom leven wij? Wat doen wij hier? Wat als we ergens anders waren? Wat als we dingen anders deden? Wat als, wat als, wat als… Soms moet je eens ferm scheef naar verleden, heden en toekomst kijken om te ontdekken wat echt belangrijk is.”

Roel Jacobus wordt de eerste stadsfilosoof. Eerder werden Frederiek Lucien De Laere, Frank Adam, Delphine Lecompte, Sara Hoste, Roland Van de Velde en het duo Johan Six en Johan Rotsaert tot stadsdichters gekroond.