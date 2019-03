Protest tegen plannen voor drie windturbines in Lapscheure MMB

20 maart 2019

10u44 0 Damme Aspiravi NV heeft een aanvraag ingediend om drie windturbines te plaatsen in het landelijke Lapscheure-Damme, net aan de grens met Maldegem (Middelburg) en Nederland. Het openbaar onderzoek loopt momenteel tot eind maart.

Bewoners van het gebied zijn niet te spreken over de plannen. De windmolen zouden zo’n 180 meter hoog zijn. “Als natuurliefhebbers vinden wij het niet kunnen dat net dit pareltje in de Damse natuur wordt aangesneden. Het is geen discussie voor of tegen windenergie. Dat is iets dat ons wordt aangepraat door de windmolenproducenten. De vraag is of dit de juiste locatie is. Om de komst van de windmolens in Lapscheure aan te vechten, hebben we een actiecomité opgericht”, klinkt het bij buurtbewoners. Ondertussen hadden ze ook al een onderhoud met burgemeester Joachim Coens (CD&V+). Die bevestigt de plannen en laat weten het openbaar onderzoek af te wachten. De kans is reëel dat er heel wat bezwaarschriften zullen ingediend worden door buurtbewoners.