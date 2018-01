Progressie in dossier rond Vaart-Zuid 02u44 0

De heraanleg van de Damse Vaart-Zuid zal dit najaar worden uitgevoerd. Dat bevestigde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). Het wegdek verkeert er al jaren in erbarmelijke staat.





"In juni 2014 keurde de provincieraad de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) over het beheer van de Damse Vaart goed. De provincie beheert de linkeroever (gezien vanuit Brugge naar Sluis), W&Z het wateroppervlak en de rechterzijde, inclusief de weg Damse Vaart-Zuid", verduidelijkt Bert Maertens. "Het wegdek van de Damse Vaart-Zuid tussen de Dammesteenweg/Kerkstraat en de Sifon, op de rechteroever, verkeert al jaren in erbarmelijke staat", vult Jan Van Meirhaeghe, N-VA-provincieraadslid en fractieleider in de gemeenteraad van Damme, aan. "De putten in het wegdek zorgen voor onveilige situaties, zeker voor zwakke weggebruikers, en dit ervaren ook de renners in de jaarlijkse Guido Reybrouck Classic." Er is nu afgesproken dat de waterwegbeheerder zal instaan voor het structurele herstel van het deel van de Damse Vaart-Zuid dat momenteel in slechte staat verkeert. Na deze heraanleg zal de stad Damme instaan voor het onderhoud en herstel van de openbare wegenis.