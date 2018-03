Prachtige, nieuwe route leidt je langs tal van bezienswaardigheden 28 maart 2018

Langs de Damse Vaart, tussen Damme en Oostkerke, werd de 59ste provinciale landschapswandelroute officieel geopend. De route van 12 kilometer laat wandelaars kennismaken met het weide polderlandschap en verschillende bezienswaardigheden. Burgemeester Joachim Coens (CD&V) is enthousiast. "Het is een hele mooie route langs het historische stadscentrum, het kasteel en de dorpsmolen van Oostkerke, het verbrand Fort en de Stadswallen", aldus Coens. De wandelroute is een initiatief van Westtoer. "De route is ook de eerste wandelroute die een brochure kreeg in de nieuwe huisstijl van Westtoer", vertelt gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block. "Westtoer investeerde in een degelijke bewegwijzering en in een informatiebord bij de start. Het nieuwe circuit is bovendien voor 75 procent autovrij en vormt naast het wandelnetwerk Zwin een belangrijke troef voor de regio." De hoofdstartplaats bevindt zich aan het infokantoor van Visit Damme op het marktplein. Een tweede startplaats bevindt zich even verderop aan de randparking Damme-Oost. (MMB)