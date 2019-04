Politieke steun voor N49-afrit in Damme: “Regio beter bereikbaar maken” Bart Huysentruyt

16u43 1 Damme Er komt meer politieke steun voor de eis van 2.000 inwoners van Damme om een op- en afrit te hebben langs de N49 tussen Knokke en Antwerpen. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit Brugge is voorstander.

Op 2 april gaven burgemeester Joachim Coens (CD&V) van Damme een petitie met meer dan 2.000 handtekeningen af op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De burgemeester steunt de vraag van inwoners van de gemeente om een op- en afrit te voorzien tussen Hoeke en Den Hoorn. De N49 tussen Knokke en Antwerpen wordt de komende jaren omgevormd tot volwaardige snelweg. “Maar Damme valt tussen de plooien”, zegt Luc De Love van het actiecomité. “Als wij geen op- en afrit krijgen, zijn we verplicht terug de sluipwegen te nemen naar het noorden van Brugge, Oostkerke, Dudzele, Lissewege en noem maar op. Hulpdiensten komen veel trager aan in Damme, omdat we moeilijker bereikbaar zijn. Een eenvoudige op- en afrit lost enorm veel problemen op.” Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) sluit zich aan: “Ik wil zo'n complex in Damme. De oostelijke deelgemeenten van Damme liggen vlak bij de N49 en zouden gebaat zijn bij een snelle aansluiting. Dit is een logische vraag en die steun ik graag.”