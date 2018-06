Pas op voor buizerd... Al helpt zingen tegen aanval 26 juni 2018

02u36 0 Damme Het stadsbestuur van Damme vraagt alle inwoners om de omgeving van het Schipdonkkanaal tussen Molentjes- en Jacxensbrug in Moerkerke te vermijden. Reden: er broedt opnieuw een buizerd.

In het verleden viel mogelijk dezelfde roofvogel al verscheidene mensen aan en hij is nu teruggekeerd naar dezelfde plaats om er te broeden. Dat dwingt burgemeester Joachim Coens (CD&V) ertoe om enkele maatregelen te nemen. Langs de oever zullen bordjes geplaatst worden met een waarschuwing en tips om een aanval te vermijden. Zo is het een goede tip om... al zingend te passeren. De waarschuwing is nog zeker tot augustus van kracht. "We willen vermijden dat wandelaars of lopers onverwacht worden aangevallen langs achteren", vertelt Coens. "De aanvallen zijn niet héél gevaarlijk, maar bieden natuurlijk wel de nodige overlast. Wie trouwens een buizerd zou spotten, vragen we de politie te contacteren. Zo kunnen we ze allemaal in kaart brengen", aldus Coens. (MMB)