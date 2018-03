Pallieter herleeft als Markt 12 UITBATERS DE SMISSE BLAZEN GESLOTEN RESTAURANT NIEUW LEVEN IN BART HUYSENTRUYT

08 maart 2018

02u42 0 Damme Het gesloten restaurant Pallieter, in de schaduw van het stadhuis van Damme, heropent nog deze maand als Markt 12. De uitbaters van het nabijgelegen eetcafé De Smisse zullen er een tweede zaak runnen. "Alles wat in het interieur staat, zal je kunnen kopen", zegt Stefaan Claeys.

Iedereen herinnert zich wel het bekende tafereel met de ooievaars die vorig jaar op het stadhuis van Damme hun nest hadden gemaakt. Vanop het grote en zonnige terras van Pallieter had je er een formidabel zicht op. Het restaurant op de Markt werd twaalf jaar uitgebaat door Valerie Pauwels en haar echtgenoot. Daarvoor roerde Philip Traen, (schoon)vader van Stefaan Claeys en Stephanie Traen van De Smisse, er drie jaar in de potten. Het pand is al die jaren eigendom gebleven van Traen, maar sinds november staat het leeg, omdat de vorige uitbaters kozen voor hun bed&breakfast in Moerkerke en het restaurant stopzetten. "Mijn schoonvader, die op zijn 62ste nog vol energie zit, vroeg me of ik het samen met mijn vrouw Stephanie zag zitten om mijn schouders onder een nieuw project te zetten", zegt Stefaan Claeys, zaakvoerder van De Smisse. "Uiteindelijk hebben we beslist om ervoor te gaan, want dit is een fantastisch restaurant op een prachtige locatie. We willen er iets knap van maken."





Côte à l'os

Philip Traen zal de dagelijkse leiding in handen nemen. Als chef-kok werd Hasso Hanssens, die onder meer bij Rock-Fort in Brugge werkte, aangetrokken. Ook Stefaan en Stephanie van De Smisse komen een handje toesteken. "We gaan voor een klassieke keuken met hedendaagse toetsen", zeggen ze. "De kaart is beperkt, maar we werken enkel met verse en seizoensgebonden producten. Philip rookt zelf zijn zalm en we maken ook onze eigen patés en garnaalkroketten. De côte à l'os wordt ons visitekaartje. Het menu voor 's avonds bestaat telkens uit een keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en drie desserts."





Boetiek

Voor de nieuwe naam werd niet ver gezocht. Markt 12 verwijst uiteraard naar het adres van de zaak. Het restaurant zal je bovendien niet kunnen vergelijken met De Smisse, volgens Stefaan Claeys. "De Smisse is een dynamische zaak met veel animatie en sportclubs die er over de vloer komen, terwijl we in Markt 12 een verzorgde restaurantervaring aanbieden. We willen de zaak op termijn omdopen tot een 'boetiekrestaurant' waar ook het interieur te koop is."





Markt 12 zal geopend zijn van vrijdag tot en met maandag, en in de zomer vanaf donderdag. "Het openingsaperitief wordt geschonken op donderdag 22 maart. Op vrijdag 23 maart beginnen we met de allereerste echte service."