Overnemer gevonden voor Ruitershoeve 08 augustus 2018

Goed nieuws voor de paardenliefhebbers in onze regio: de Damse Ruitershoeve in Damme heeft nieuwe eigenaars gevonden.





"De manege kan blijven bestaan", bevestigt zaakvoerder Danny Dierckx, die met pijn in het hart moest stoppen. De komende tijd zal moeten blijken welke plannen de nieuwe eigenaars hebben. Het lijkt er alvast op dat de paarden opnieuw voor een hele tijd onderdak zullen hebben in Damme. (MMB)