Oudste inwoonster van provincie blaast 109 kaarsjes uit 14 juni 2018

De oudste inwoonster van West-Vlaanderen is gisteren 109 jaar geworden in het woonzorgcentrum De Stek in Sijsele. Rachel Neyt is sinds eind vorig jaar de oudste West-Vlaamse na het overlijden van Julia Thevelein uit Zwevezele en verblijft al zo'n twintig jaar in het woonzorgcentrum. In het bijzijn van vrienden en familie werd ze gisteren in de bloemetjes gezet. De vrouw was zichtbaar onder de indruk van de festiviteiten. Ook burgemeester Joachim Coens (CD&V) kwam Rachel persoonlijk feliciteren. "Voor ons is het een hele eer dat de oudste inwoonster van de provincie bij ons woont. Het bewijst dat het goed werken en leven is in Damme", glimlacht burgemeester Coens. Ondanks haar 109 lentes is Neyt nog scherp van geest. Enkel haar gehoor is de laatste jaren wat geminderd. (MMB)