Oude bomen verplaats je niet ... behalve in Damme: 19 knotwilgen krijgen nieuwe thuis Mathias Mariën

21 februari 2019

13u32 1 Damme “Een oude boom verplaatst men niet”, zegt het spreekwoord, maar in Damme moesten 19 knotwilgen wel worden verplaatst. Ze dreigden de hoogspanningskabels te raken.

“We hebben de bomen horizontaal uit de grond gehaald. Verticaal was te gevaarlijk omdat de kans groot was dat we de hoogspanningskabels zouden raken”, zegt Carolien Pouleyn van netbeheerder Elia. De knotwilgen stonden onder de hoogspanningslijn tussen de Leesjesstraat en de Strijktiende in Damme. De 19 knotwilgen komen op drie verschillende plaatsen in Damme. Het merendeel wordt opnieuw geplant aan de bibliotheek in Sijsele. “Het was een huzarenstukje om de bomen te verplaatsen. Zeker als je weet dat zo’n knotwilg ongeveer 6 ton weegt”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Ze komen perfect tot hun recht in de tuin van de bibliotheek. Damme wil tijd geven, zeggen we altijd. Dus ook aan de bomen die hier zijn.”