Organisatie klaar voor straatmuziekfestival 26 mei 2018

Damme start op zaterdag 7 juli voor de zesde keer de zomervakantie met een sfeervol straatmuziekfestival. Het programma bevat een mix van verhaal, muziek en verrassingen. Het straatmuziekfestival is kindvriendelijk en gratis. "Ons straatmuziekfestival moet een totaalbeleving zijn", zegt burgemeester Joachim Coens. "De bezoeker wordt getrakteerd op een combinatie van muziek en spektakel." Het Straatmuziekfestival vindt opnieuw plaats op het Marktplein, in het stadhuis en in de tuin van Huyze de Grote Sterre.





(MMB)