Oproep na dijkbreuk en wekenlange hinder: “Schrijf jullie in op BE-alert” Bij overstroming zou het waarschuwingssysteem niet gewerkt hebben door te weinig gebruikers Mathias Mariën

02 januari 2019

10u27 0 Damme Het stadsbestuur van Damme roept alle inwoners op om zich zo snel mogelijk te registreren op BE-alert. Ze doet dat naar aanleiding van de dijkbreuk eind vorige week.

“Op 30 december brak de middendijk tussen de Stinker en de Blinker door. Gelukkig hield de landdijk stand of de polders in Oostkerke overstroomden. We beschikken over een waarschuwingssysteem. In het getroffen gebied zou dit niet hebben gewerkt omdat te weinig mensen zich er al hebben geregistreerd. Daarom onze oproep”, klinkt het bij de stad. Ondertussen is de Vlaamse Waterweg bezig de dijk over een langere afstand grondig te inspecteren en indien nodig te verstevigingen. Gevaar voor overstromingen is er gelukkig niet meer. De stad verwacht wel dat het verkeer langs de Leopoldsvaart Noord nog enkele weken hinder zal ondervinden in afwachting van alle herstellingswerken. Omrijden kan via Westkapelle. De verstevigingswerken zijn ondertussen wel al volop bezig.