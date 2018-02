Opnieuw inbraak in jeugdhuis 02 februari 2018

02u48 0

Voor de tweede dag op rij hebben dieven hun slag geslagen in een jeugdhuis in Sijsele. Woensdagochtend was dat het geval bij Chiro Laat Ma-Rollen in de Molenstraat. Daar stalen ze cash geld, een laptop en een beamer. Gisterochtend was het weer prijs: deze keer in jeugdhuis Loco.





De werkwijze was identiek. De daders gooiden met een baksteen een raam in en konden zo het gebouw betreden. De buit bedroeg opnieuw cash geld. De politie onderzoekt of beide feiten aan elkaar gelinkt kunnen worden.





Een buurman zag gisterochtend alvast twee magere jongens met stenen gooien. Alle tips zijn welkom bij de lokale politie. (MMB)