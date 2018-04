Opluchting: voldoende leerlingen voor basisschool 't Dambord 25 april 2018

02u32 0 Damme Goed nieuws voor de gemeentelijke basisschool 't Dambord in Damme. Na overleg tussen de leerkrachten, de ouders en de directie is er een toekomst voor de school. Er zijn intussen voldoende leerlingen.

Bij de jongste telling in februari haalde de school de minimumnorm van 24 leerlingen niet om te kunnen blijven voortbestaan. De druk werd nog verhoogd, omdat het stadsbestuur extra garanties - lees: meer leerlingen - wou voor de toekomst.





Openklassendag

De school dreigde er daarop mee om al eind juni de stekker eruit te trekken. Een overgangsjaar om de situatie recht te trekken, zouden ze weigeren. De school hield eerder deze maand ook een 'openklassendag' in de hoop om aan de eis te kunnen voldoen en meer leerlingen te strikken. Intussen zijn er tóch meer dan voldoende scholieren gevonden. De teller staat al op 26. De schooldirectie heeft intussen de opdracht gekregen om de piste van een projectschool verder uit te werken.





Meerdere jaren

"De ouders met wie we hebben overlegd, spraken een blijvend engagement uit voor de volgende jaren", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). "Dit geeft het schooltje een toekomstperspectief over een langere periode, ook wat betreft het aantal leerlingen. Als stadsbestuur beseffen we ook het belang van een school voor de lokale gemeenschap in de stadskern." (MMB)