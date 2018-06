Opgepast, hier broedt een buizerd: zing een liedje Mathias Mariën

25 juni 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Damme Het stadsbestuur van het West-Vlaamse Damme heeft een opvallende boodschap voor alle inwoners. Ze vraagt de omgeving langs het Schipdonkkanaal tussen Molentjes- en Jacxensbrug in Moerkerke te vermijden. Reden: er broedt opnieuw een buizerd.

De roofvogel viel in het verleden al verschillende mensen aan en is nu teruggekeerd naar dezelfde plaats om er te broeden. Langs de oever zullen bordjes geplaatst worden met een waarschuwing en tips om een aanval te vermijden. Zo is het een goede tip... om al zingend te passeren. De waarschuwing is nog zeker tot augustus van kracht.