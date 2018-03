Ook dit jaar geen schaatspret op Damse Vaart 02 maart 2018

In Damme moet het schaatsplezier met minstens een jaar uitgesteld worden. Op de Damse Vaart ligt geen aaneengesloten ijsplaat. Ook op de Stadswallen is het ijs te dun. "Er zullen ook geen nieuwe metingen meer worden uitgevoerd", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). Het stadsbestuur benadrukt dan ook dat het verboden is om op het ijs te gaan. Met de Stadswallen hopen ze wel een nieuwe 'trainingspiste' te hebben gevonden, voor het geval er wél op de Damse Vaart kan geschaatst worden. In samenspraak met Natuurpunt kan er ijs in een deel van de Stadswallen, tussen de Kerkstraat en de Rabattestraat, worden opgesteld. Het water daar vriest sneller dicht, al is schaatsen daar ook nu verboden. (MMB)