Onthaalmoeders krijgen ruimte in pastorie, ook nieuwe functie voor zes kerken

Damme Damme wil meer jonge gezinnen aantrekken. De plannen om de pastoriewoning om te vormen tot een plaats voor onthaalmoeders zitten al in een eindfase. Verder krijgen zes van de acht kerken een herbestemming, waardoor er onder meer concerten zullen kunnen plaatsvinden.

De huidige pastoriewoning in Sijsele krijgt een nieuwe functie. Een noodzaak, blijkt uit een rondvraag in Damme. "De laatste jaren is het aantal onthaalouders gedaald met 25 procent. Daarom wilden we als stadsbestuur zélf een ruimte ter beschikking stellen", zegt Eveline Van Quekelberghe. Concreet zal er plaats zijn voor twee onthaalmoeders en achttien kinderen. Begin volgend jaar moet de overeenkomst helemaal rond zijn.





Nog opvallend: het stadsbestuur bekijkt ook de mogelijkheid om zes van de acht kerken op het grondgebied Damme een nieuwe bestemming te geven.





"Enkel de kerken van Sijsele en Moerkerke blijven voorbehouden voor de erediensten", verduidelijkt burgemeester Joachim Coens (CD&V).





"De andere kerken krijgen een nieuwe functie. Er kunnen concerten, tentoonstellingen of schoolevenementen plaatsvinden. De concrete invulling daarvan staat in het voorjaar van 2018 gepland."





Verder investeert het stadsbestuur opnieuw in een goed wegennet, moderne sportfaciliteiten en verzorgde publieke ruimtes. "De uiteindelijke doelstelling is om jonge gezinnen te lokken naar onze stad en deelgemeentes. We blijven investeren in een levendig Damme met een gevarieerd aanbod", besluit Coens.





