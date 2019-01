Ondanks inzet 36 speurhonden: nog steeds geen spoor van vermiste Jaak Mathias Mariën

21 januari 2019

Damme Langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal in Moerkerke is afgelopen weekend een nieuwe zoekactie gehouden naar de vermiste Jaak Perquy uit Maldegem.

Tijdens de zoekactie werden 36 speurhonden ingezet in de hoop een spoor van Jaak te vinden. De man is sinds twee weken vermist en woont vlak in de buurt van het kanaal. Er werden al verschillende zoekacties op poten gezet, maar telkens zonder resultaat. Ook de honden konden geen spoor van Jaak vinden. Jaak Perquy is ongeveer 1,90 meter lang, mager gebouwd, heeft een grijze baard en draagt een rechthoekige zwarte bril. Wie weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met het nummer 050/72.71.70 van politie Maldegem of het nummer 101.