OCMW-vrijwilligers worden in de bloemetjes gezet 23 maart 2018

In woonzorgcentrum De Stek kwamen de vrijwilligers van OCMW Damme samen voor een traktatie van de directie.





"We zijn blij met hun inzet en willen die mensen heel nadrukkelijk bedanken", zegt OCMW-voorzitter Inge Bisschop. "De 65 stekkers presteerden dit jaar minstens 6.237 uur in het woonzorgcentrum tijdens verschillende activiteiten. Heel wat uren werden niet geregistreerd en dus zijn het er zeker nog een pak meer. Dit is een verhoging met bijna vijftig procent ten opzichte van vorig jaar."





"Dankzij hun tomeloze inzet krijgt Damme Zorgstad een nog warmere, menselijkere invulling en gezicht."











(MMB)