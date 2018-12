OCMW-voorzitter huldigt raadsleden voor inzet tijdens voorbije legislatuur Mathias Mariën

03 december 2018

Het OCMW Damme heeft alle leden gehuldigd die zich de voorbije legislatuur hebben ingezet voor het OCMW. De uittredende voorzitter Inge Bisschop bedankte ieder raadslid persoonlijk. Enkele van deze raadsleden zullen in de toekomst misschien deel uitmaken van het bijzonder comité voor sociale zaken. Voor de meesten is dit echter het afscheid van hun politieke carrière.

“We kijken allemaal met een tevreden gevoel terug. Trots op de vele realisaties die er op vandaag al zijn. Ik doel dan zeker en vast op de zorgsite hier, het woonzorgcentrum De STEK, Damme Zorgstad, de stadsboomgaard, en nog zoveel meer. Ik ben er zeker van dat we allemaal met gezonde nieuwsgierigheid en een zekere bezorgdheid de projecten die nog in ontwikkeling zijn, zullen blijven opvolgen.”, aldus Inge Bisschop. Daarna zette ze voormalig secretaris Marc Dalle in de bloempjes, die sinds 1 april 1984 met een ongeziene gedrevenheid het OCMW in goede banen heeft geleid. De voorzitter spaarde haar lof voor Dalle niet.“Na vierendertig jaar trouwe dienst nog steeds met dezelfde toewijding paraat staan voor het OCMW, dat verdient een pluim. Met je uitmuntende juridische dossierkennis, je doortastendheid en krachtige ingrijpen als dat nodig was, heb je het OCMW en de Zorgsite tot een prachtige realisatie uitgewerkt. Ik wens je van harte veel succes en plezier in je nieuwe functie van projectdirecteur”, sprak Inge Bisschop. Aansluitend nam burgemeester Joachim Coens het woord met wat uitleg over de toekomstvisie na de verplichte inkanteling van OCMW en gemeente.