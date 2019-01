Nog steeds geen verkeer mogelijk na dijkbreuk langs Leopoldsvaart-Noord Mathias Mariën

14 januari 2019

16u20 0 Damme De Leopoldsvaart-Noord in Oostkerke, bij Damme, is momenteel nog steeds volledig afgesloten door een dijkbreuk.

“We hopen de rijbaan zo snel mogelijk terug te openen in één richting", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). Op welke termijn dat zal gebeuren, is echter nog niet duidelijk. Op dit moment zijn nog steeds herstelling- en verstevigingswerken bezig aan de dijk. De dijkbreuk ontstond op 29 december in de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het horizontaal lopende Schipdonkkanaal, ook wel gekend onder de namen “Blinker” en “Stinker”. Op die dijk is dus nog steeds geen verkeer mogelijk. Het water sloeg een gat van liefst 30 meter lang.