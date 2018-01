Nieuwe populieren langs Leopoldsvaart-Oost 02u38 0

De beschadigde bomen langs de Leopoldsvaart-Oost in Damme worden vanaf 15 januari geveld en stuk voor stuk vervangen door nieuwe jonge populieren. In het Groenbeheersplan staat dat er alleen populieren van de soorten 'Marilandica' en 'Isières' in aanmerking komen. Om deze bomen te kunnen heraanplanten, moesten ze eerst opgekweekt worden, waardoor dit nu pas kan uitgevoerd worden. Tijdens de werken wordt vanaf 15 januari tussen 8 en 17 uur één rijvak ingenomen langs het kanaal door een mobiele werf. Het verkeer kan beurtelings door. 's Avonds wordt de weg telkens vrijgemaakt. Het einde van de werken is tegen 10 februari. Bij slechte weersomstandigheden (lees: sneeuw of te veel wind) schuift de datum op. (MMB)