Nieuwe naam voor met sluiting bedreigd schooltje: ‘De Ooievaar’ Mathias Mariën

01 april 2019

11u20 0 Damme De gemeentelijke basisschool ‘t Dambord heeft een nieuwe naam. Er werd gekozen voor ‘De Ooievaar' om de komende tijd een doorstart te maken. De voorbije jaren kwam het schooltje vooral in het nieuws door een tekort aan leerlingen.

Eigenlijk zou de dorpsschool in het centrum van Damme niet meer bestaan. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) besloot echter om met sluiting bedreigde scholen een extra genadejaar te geven. De directie van ‘De Ooievaar’ wil die kans met beide handen grijpen en neemt daarom een doorstart mét nieuwe naam. De keuze voor ‘De Ooievaar’ is logisch aangezien de dieren de voorbije jaren nadrukkelijk aanwezig zijn in het straatbeeld. “Ze komen waar het goed is en waar ze tot rust komen", klinkt het binnen de school. Op vrijdag 26 april is er een opendeurdag in het schooltje. Op 30 april volgt nog een openklasdag.