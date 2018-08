Nieuwe lijst voor verkiezingen in Damme 09 augustus 2018

Kelly De Sutter, voormalig gemeenteraadslid voor CD&V Damme, komt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op met een eigen lijst. Met 'Damse Belangen' slaat De Sutter een nieuwe weg in nadat ze eerder dit jaar uit onvrede opstapte bij CD&V. Momenteel is ze volop bezig met het samenstellen van de lijst. Eén van de eerste namen is die van Hans Poupaert, een dj uit Moerkerke. Ook in andere deelgemeenten zijn al voldoende kandidaten opgedoken. Zo krijgt ook socialist André Berton een plaats op de lijst van de Damse Belangen. De partij is meteen ambitieus en wil naar eigen zeggen een alternatief bieden voor de vastgeroeste meerderheid die nu bestaat. Afspraak op 14 oktober. (MMB)