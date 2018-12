Nieuwe Delhaize en Lidl openen op zelfde dag de deuren ... als buren Mathias Mariën

12 december 2018

18u47 0 Damme Langs de Dorpsstraat in Sijsele zijn woensdagochtend twee nieuwe supermarkten geopend vlak naast elkaar. Zowel Lidl als Delhaize openden er een vernieuwd en modern filiaal. Opvallend genoeg kozen beide warenhuisketens voor dezelfde openingsdatum.

Nochtans stond het pand van Delhaize al ruim vier jaar te verkommeren met enkel de reclame op de deur. De voorbije maanden raakte uiteindelijk toch alles in een stroomversnelling. Lidl is dan al weer langer een gevestigde waarde in de Dorpsstraat maar werd eerder dit jaar volledig platgegooid. De oude gebouwen maakten plaats voor een complete nieuwbouw. De klanten werden bij de opening alvast verwend met een soort foodtruck die op de parking stond met bereidingen uit de winkel. Ook een drankje werd aangeboden. Bij Delhaize hielden zaakvoerders Jan Bultinck en zijn echtgenote Ollivia Van Impe uit Brugge het iets soberder. Wel was daar dinsdagavond al een grote openingsreceptie met hapjes en drankjes. Ruimte en comfort staan centraal in de winkel. Als extra troef zal de Delhaize elke zondag de hele dag geopend zijn. Op dinsdag is het filiaal gesloten. Achteraan de winkel vestigde zich een Buurtslagers voor verse vleeswaren. Verder is er in de winkel een verse visafdeling en een ruim aanbod dagverse groenten en fruit. Met de opening van Delhaize en Lidl zijn er in Sijsele nu drie grote supermarkten op een steenworp van elkaar, met ook nog Carrefour Market enkele honderden meter verderop.